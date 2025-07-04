Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan sınava dayalı Eğitim Kurumu Müdürleri atama kararnamesi kapsamında, Çorum’un İskilip ilçesindeki Metin Alkan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'ne Abdullah Ök atandı.

Yeni görevine resmen başlayan Ök, daha önce İskilip Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü’nde müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Metin Alkan Halk Eğitimi Merkezi'nin önceki müdürü Ahmet Faruk İmal, bir süre önce emekliye ayrılmıştı. Boşalan makama yapılan yeni atamayla birlikte, halk eğitimi faaliyetlerinin daha etkin ve yaygın yürütülmesi hedefleniyor.