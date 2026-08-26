İçişleri Bakanlığı’nın 19 Ağustos 2026 tarihli onayı ile Kargı Kaymakamlığına görevlendirilen Furkan Türkay Kayış, ilçedeki görevine başladı.

Kargı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, Kaymakam Furkan Türkay Kayış’ın görevine resmen başladığı bildirildi.

Kaymakam Furkan Türkay Kayış kimdir?

1996 yılında Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçesinde doğdu.

İlk, orta ve lise öğrenimini Afyonkarahisar’da tamamladıktan sonra 2018 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden; 2019 yılında ise Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olarak lisans eğitimini tamamladı.

Son olarak 2022 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında Çin-Türkiye İlişkileri ve Değişen Dünyada Türkiye’nin konumuna ilişkin önerilerin yer aldığı teziyle yüksek lisans eğitimini tamamladı.

İçişleri Bakanlığı’nın 2022 yılında açmış olduğu Kaymakam Adaylığı sınavında başarılı olan Kaymakamımız Isparta Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti.

Sırasıyla il merkez stajını Isparta Valiliğinde, Mülkiye Müfettişi refakatinde teftiş stajını Manisa Valiliği Gördes, Köprübaşı ve Gölmarmara Kaymakamlıklarında tamamladı. 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketi nedeniyle Hatay iline Koordinatör Kaymakam olarak görevlendirildi ve 9 ay süre ile Hatay’da Koordinatör Kaymakam olarak görev aldı.