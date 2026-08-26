Menderes Demir, S.S. 1 No’lu Çorum Ulusal ve Uluslararası Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi’nin genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Genel kurulun 1 Eylül Salı günü yapılacağını aktaran Menderes Demir, “Gelir-gider ve tüm kararlar ortaklarımızla açıkça paylaşılacak.

Herkes için eşit, hakkaniyetli ve düzenli iş dağılımı yapılacak. Ortaklarımızın maliyetlerini düşürecek anlaşmalar yapılacak. Yeni firmalarla görüşülerek daha fazla taşıma imkânı oluşturulacak. Nakliye firmaları ve diğer kurumlarla ilişkilerde kooperatifimizin üyelerinin hakları savunulacak.” dedi.