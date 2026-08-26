Çorum'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda şehitler dualarla anıldı.

Çorum Şehitliğinde düzenlenen anma programına Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Vali yardımcıları Erdoğan Kanyılmaz ve Yeliz Mercan, İl Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz ve İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Programda, Kur'an-ı Kerim okunarak, tüm şehitler için dua edildi.

Protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı.