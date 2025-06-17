Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız’a, ilçeye kazandırdığı projeler ve başarılı çalışmaları nedeniyle Belediye Meclisi kararıyla Fahri Hemşehrilik Beratı verildi.

Boğazkale Belediye Meclisi, ilçeye yaptığı katkı ve projelerle dikkat çeken Kaymakam Emine Karataş Yıldız’ı onurlandırdı. Belediye Başkanı Adem Özel tarafından düzenlenen törende, Kaymakam Yıldız’a Fahri Hemşehrilik Beratı takdim edildi.

Belediye Meclisi kararı doğrultusunda verilen beratta, Kaymakam Yıldız’ın Boğazkale’ye kazandırdığı hizmetler, sosyal projeler ve kamu yararına gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar vurgulandı.

Belediye Başkanı Adem Özel, törende yaptığı konuşmada, “Sayın Kaymakamımızın ilçemize kattığı değer ve özverili çalışmaları nedeniyle minnettarlığımızı bu unvanla ifade etmek istedik,” dedi.

Kaymakam Emine Karataş Yıldız ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Boğazkale’de görev yapmak benim için bir onurdu. Bu anlamlı berat beni son derece mutlu etti.”