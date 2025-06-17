Çorum FK’nın eski teknik direktörlerinden İsmet Taşdemir’in yeni sezon için Süper Lig ekibi Gaziantepspor’la anlaştığı belirtildi.

Gaziantep basını, Selçuk İnal’dan boşalan teknik direktörlük görevi için, Bodrum FK’dan sonra biten sezonda da Kocaelispor’u Süper Lig’e çıkartan İsmet Taşdemir ile prensip anlaşmasına varıldığını yazdı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, İsmet Taşdemir dün akşam, gazetemizin basımda olduğu saatlerde Gaziantepspor yönetimi ile nihai karar için bir görüşme gerçekleştirecekti.