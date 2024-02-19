Okul Sporları Yüzme İl birinciliğinde dört kategoride birinciliği kazanan Taha Alp Ceylan’i Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Vahit Kayrıcı tebrik etti.

Aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Yardımcısı Yener Ceylan’ın oğlu olan Taha Alp Ceylan, İl Başkanlığı ziyareti sırasında Vahit Kayrıcı tarafından kabul edildi. Yüzme İl birinciliğinde dört kategoride birden altın madalya kazanan Taha Alp Ceylan’ı tebrik eden Kayrıcı başarılarının devamını diledi ve gruplarda da Çorum’u başarı ile temsil etmesi temennisinde bulundu.