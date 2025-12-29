Çorum 'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 54 yaşındaki kadın hastanede yaşamını yitirdi.

Çevreyolu Bulvarı Binevler Köprüsü altında 3 aracın çarpıştığı kazada yaralanan Hanife Atıcı, kazanın ardından kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücüler Kerem B. ile Mustafa A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çorum 'da dün Kerem B. ile Mustafa A'nın kullandığı otomobiller ile Şahin A'nın kullandığı hafif ticari araç, Çevreyolu Bulvarı Binevler Köprüsü altında çarpışmış, kazada yaralanan 7 kişi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Kaza nedeniyle Çevreyolu Bulvarı Ankara istikameti bir süre trafiğe kapalı kalmıştı.