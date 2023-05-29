MURAT ÇETİN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Kadeş Meydanı’nda Cumhur İttifakı seçim zaferini kutladı.

Meydan’da kurulan platformda konuşan Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu; ‘Sosyalistlerin, koministlerin, teröristlerin biraraya geldiği yerde, Müslümanlar’da bir araya gelmeli dedik ve Cumhur İttifakı’na katıldık. Milliyetçi Hareket Partisi’yle, Büyük Birlik Partisi’yle, AK Parti’yle, Yeniden Refah Partimizle bugünü kutlamayı Allah bize nasip etti. Sefer bizden, zafer Allah’tan dedik. Bugün kazanan Çorum olmuştur, bugün kazanan Türkiye ve İslam alemi olmuştur. Kaybeden ise FETÖ, PKK olmuştur. Allah birliğimizi daim etsin.” diye konuştu