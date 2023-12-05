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Trendyol 1. ligde Ahlatcı Çorum FK’nın rakiplerinden Keçiörengücü’nde Teknik Direktör Serhat Gülpınar ile yollar ayrıldı.

44 yaşındaki genç teknik adam Başakşehir kulübünde antrenör olarak başladığı görevinde Teknik Direktör olarak Bugsaşspor, Afyonspor, Elazığspor, Vanspor, Serik Beleiyespor, Denizlispor ve Ankara Demirspor kulüplerinde görev yaptıktan sonra bu sezon başında Ankara Keçiörüngücü ile anlaştı. Takımın başında 14 maça çıkan ve 5 galibiyet 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Serhat Gülpanır ile ayrılık kararı alındı.

Hafta sonu sahasında Sakaryaspor önünde 1-0 öne geçtiği maçı 3-1 kaybeden Keçiörengücü’nde maçın ardından yapılan görüşmeler sonunda Serhat Gülpınar ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Keçiörengücü’nde yeni teknik direktör arayışları sürüyor.