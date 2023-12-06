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Trendyol 1. liginde Ahlatcı Çorum FK’nın rakiplerinden Keçiörengücü’nde yeni teknik patron ahmet Cingöz oldu. Sezona Serhan Gülpınar ile başlayan Keçiörengücü Sakaryaspor karşısında alınan 3-1’lik mağlubiyetin ardından ayrılık kararı alındı

Keçiörengücü yönetimi geçtiğimiz sezon takımda Sportif Direktör ve ardından Teknik Direktör olarak görev yapan Ahmet Cingöz ile yeniden anlaştı. Cinöz ve ekibi yeni takımları ile çalışmalara başladılar.

Cingöz’ün ekibinde Çorumspor döneminde kırmızı siyahlı takımda futbol oynayan ve daha sonra Teknik Direktör Murat Özgen’in ekibinde görev yapan Cevdet Göç gibi tecrübeli isim bulunuyor. Yardımcı antrenör Emrah Tanta, Kaleci antrenörü Hasan Gültang, Maç ve Performans Analiz Antrenörü Kazım Bal ve Atletik Performans Antrenörü Eser Çalı bulunuyor.