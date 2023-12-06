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Sabah saatlerinde oluşan yoğun sis kazaya neden oldu. Yozgat-Çorum karayolunda kontrolden çıkan TIR, şarampole girdi.

Resul S.(54) yönetimindeki 66 AAD 973 plakali Tir Yozgat istikametinden Çorum istikametine seyir halinde iken şoförün yoğun sis nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole girdi.

Yozgat-Çorum karayolu uzun sure trafige kapanırken, trafik ekipleri iki yönde de kontrollü olarak tek şeridi ulaşıma açık tutarak geçişleri sağladı.

Kazada yaralanan TIR şoförü, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.