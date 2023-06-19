HURŞİT BOZKURT

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı, eski Halter Federasyonu Başkanı hemşehrimiz Kenan Nuhut(67), bir süredir tedavi gördüğü Başkent Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Cemile Nuhut’un eşi, Yeşim Öner, Tuğba Gençel ve Tuğçe Felek’in babaları olan Kenan Nuhut’un cenazesi 20 Haziran Salı günü ikindi namazına müteakiben Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Karşıyaka Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

KENAN NUHUT KİMDİR?

1 Şubat 1956'da Çorum'da doğdu. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun oldu. 2002 seçimlerinde DYP Çorum Milletvekili adayı oldu. 2008'de yapılan 4. Olağanüstü Kongre’de DP Genel İdare Kurulu Üyeliğine seçildi, Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptı. 15-16 Kasım tarihlerinde yapılan 9. Olağan Kongre’de ikinci kez Genel İdare Kurulu üyeliğine seçildi. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Demokrat Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. 6 Mayıs 2012 tarihinde yapılan olağanüstü kongrede üçüncü kez Genel İdare Kurulu üyeliğine seçildi. 30 Mart 2014 Yerel Seçiminde CHP Çorum Belediye Başkan Adayı oldu. Ankara Çorumlular Birliği kurucu üyesidir. Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu ve ÇORSİAD kurucu üyeliği yaptı. İyi derecede Almanca ve orta derecede İngilizce bilen Nuhut, evli ve üç çocuk babasıydı.