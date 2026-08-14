Emekli polis memuru Adem Kökçü, keneden hayatını kaybetti.

​Tokat Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü Silah Ruhsat Büro Amirliği kadrosundan emekli olan polis memuru Adem Kökçü (48), Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle vefat etti.

Kene Isırması Sonucu Rahatsızlandı

​1978 Amasya Suluova Akören köyü nüfusuna kayıtlı olan Adem Kökçü, yaklaşık 2 ay önce emekli olmuştu.

Edinilen bilgiye göre, kısa süre önce bir bağ evindeyken kene ısırması şikâyetiyle rahatsızlanan Kökçü, Zile Devlet Hastanesine başvurdu.

​Zile Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahale ve tetkiklerin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Samsun Şehir Hastanesine sevk edilen Kökçü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Adem Kökçü’nün cenazesi, dün Suluova Akören köyünde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.