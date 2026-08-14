Ortaköy Belediye Başkanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu makamında ziyaret ederek ilçenin ulaşım ve altyapı sorunlarını görüştü.

Ziyarette ilçeden geçen Çorum ve Amasya caddelerindeki doğal gaz çalışmalarına izin verilmesi nedeniyle Bakan Uraloğlu’na teşekkür eden Başkan İsbir, çalışmaların ardından cadde ve yollarda oluşan bozulmaların giderilmesini talep etti.

Görüşmede Bakan Uraloğlu tarafından şu müjdeler verildi:

Doğal gaz çalışmaları nedeniyle bozulan caddelerde, çalışmaların tamamlanmasının ardından asfalt bakım ve onarım çalışmalarına başlanacak.

Cemilbey–Ortaköy yolunun ihale süreci kısa süre içerisinde gerçekleştirilecek.

Ortaköy–Dirğenli–Aydıncık arasındaki yolun genişletilmesi ve düzenlenmesine yönelik ölçüm çalışmaları başladı. Diğer çalışmalar da devam edecek.

Başkan İsbir, ilçenin sorunlarıyla yakından ilgilenen ve olumlu müjdeler veren Bakan Abdulkadir Uraloğlu’na teşekkür etti.