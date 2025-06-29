Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Suşehri ilçesi Kesikkaş köyünde yaşayan 30 yaşındaki Uğur Uymaz'a, 4 gün önce kene yapıştı.

Uymaz, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Suşehri Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Durumu ağırlaşan Uymaz, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde 2 gün önce tedavi altına alınan Uymaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yakınlarına teslim edilen Uymaz'ın cenazesinin köyünde toprağa verileceği öğrenildi.