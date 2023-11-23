Tahmini Okuma Süresi: dakika

Adana'da kenevir üretimi yapan girişimci genç, elde ettiği ipliklerden dokunan kumaşlarla hazırlanan kıyafetlerle hazır giyim markası oluşturdu.

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi 24 yaşındaki Ömer Faruk Çağlayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kenevire yönelik yaptığı değerlendirmelerden etkilenerek, 2020 yılında Kayseri'de kiraladığı 40 dönüm tarlada kenevir üretimine başladı.

Çağlayan, ilk etapta üretimini yaptığı kenevirleri tohum yağı için sanayi sektörüne sattı.

Genç girişimci daha sonra bu ürünü yoğun kullanım alanlarından biri olan tekstilde de değerlendirmek üzere harekete geçti.

Yaptığı araştırma sonucu kenevirden elde ettiği iplikle kumaş dokutarak hazır giyim sektörüne giren Çağlayan, kendi markasını oluşturdu.

Ömer Faruk Çağlayan, AA muhabirine, kenevir ipliği kullanılarak dokunmuş kumaşlardan önce ceket yaptıklarını, devamında gömlek, etek, pantolon, elbise ve çantadan oluşan kreasyon hazırladıklarını söyledi.

"Modada çevre dostu bir trend yakalamak istiyoruz"

Kenevir tohumu yağıyla başladığı yolculuğunun hazır giyimle sürdüğünü anlatan Çağlayan, şöyle konuştu:

"Serüvenimiz sürdürülebilir moda ve markasıyla buluştu. Biz Lost in Hemp (LIH) markasıyla beraber sürdürülebilir modada bir temsilci, akımın öncüsü olmayı hedefliyoruz. Modada çevre dostu bir trend yakalamak istiyoruz. Girişimimizle Türkiye'de öncü olup kendimizi yurt dışına ihracat yapan bir marka haline getirmek en büyük amacımız. Marka tasarımlarımızı tamamen kişiye özel bir his kazandırmak üstüne kurduk."

Çağlayan, tasarımlarının büzgü, bedene oturma gibi detaylarla farklılıklar taşıdığını ve özel olduğunu dile getirdi.

Kreasyonların birçoğunda yüzde 100'e varan kenevir oranına sahip olduklarını vurgulayan Çağlayan, "İçeriğinde yüzde 100'e yakın kenevir kullanılarak tasarlanan ceketlerimizle görücüye çıktık. Bununla beraber ürünlerimizin bir kısmında yüzde 50 organik pamuk ile yüzde 50 keneviri birleştirdik. Zamanla birçok kreasyonumuzda tamamen organik ürünleri kullanarak, müşterilerimize ve tüketicilerimize ulaştırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Çağlayan, tasarladıkları 10'a yakın ürünü İstanbul'da bir ödül töreninde sergileyerek tanıttıklarını ve internet üzerinden satışına başladıklarını kaydetti.