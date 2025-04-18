Ayak Tenisi il temsilciliği tarafından Kent Park’ta tanıtım yapılacak.

Ayak Tenisi Antrenörü Uluslararası hakem Serkan Türksoy pazar günü saat 14’de Kentpark’ta takım olarak yapacakları antrenmanda bu branşın tanıtımını yapacaklarını ve katılanlara oyun kuralları hakkında bilgiler vererek bilgilendireceklerini söyledi.

Serkan Türksoy Jandarma ve Emniyet teşkilatı başta olmak üzere tüm kamu kurul ve kuruluşları ile Çorumlarını pazar günü bu etkinliğe katılmaya davet etti.

Türksoy tüm Çorumlu ayak tenisi meraklarını etkinliğe davet etti.