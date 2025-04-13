Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Çorum Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve Eğitim-Sen Şube Başkanı Kenan Sırma, tutuklu üniversite öğrencilerinin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Eğitim-Sen binasında düzenlenen basın açıklamasında konuşan Kenan Sırma 100’den fazla üniversite öğrencisinin 19 Mart’tan sonra Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen gösterilere, eylemlere, mitinglere katıldıkları için cezaevlerinde tutulduğunu belirterek, “Bu gençler ne hırsızlık yaptı, ne cinayet işledi, ne de mafya kurdu. Sadece barışçıl şekilde taleplerini dile getirdiler. Gençler, diplomalı işsiz olmak istemiyor. Yurt, yemek, eğitim hakkı gibi en temel taleplerini dile getiriyorlar. Bu talepler cezalandırılmamalı, duyulmalıdır” dedi.