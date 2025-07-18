Çorum'da Cumhuriyet tarihinin en önemli yatırımlarından biri olan Kırkdilim 9 yıldır bitirilemedi.

KIRKDİLİM'DE HİÇBİR GELİŞME YOK!

Geçtiğimiz yıl önceki Karayolları 7.Bölge Müdürü Rıfat Silov döneminde tünellerin inşaatı tamamlanırken, yeni Bölge Müdürü Serdar Ateş zamanında 1 yıldır Kırkdilim'de ilerleme kaydedilemedi.

Her Koordinasyon Kurulu toplantısında Kırkdilim ile ilgili aynı cümleleri kullanan Bölge Müdürü Ateş, Kırkdilim'in bu yıl sonunda trafiğe açılacağını yineledi.

Bölge Müdürü değişikliği nedeniyle Kırkdilim'de işlerin yavaş ilerlediği gözlemlenirken, vatandaşlar ve kamuoyu Kırkdilim'in ne zaman biteceğini merak ediyor.