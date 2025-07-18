Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, LGS'de şaibe iddialarının kamu vicdanı açısından araştırılması gerektiğini söyledi.

LGS sınavında 719 öğrencinin birinci olması öğrencilerin belli okullarda öğrenim görmesi ve sınav sorularının sınavın bitmesinin ardından kısa bir süre sonra PDF formatında paylaşılması ile tartışmaların sınavda şaibe ve kopya iddialarını gündeme taşıdığını ifade etti.

“Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin her ne kadar iddialara karşı duruş gösterip iddiaları kabul etmese de yaşananların bir tesadüf eseri olmadığına dair düşünceleri destekleyen emareleri araştırmak, kamuoyunun süreçten beklentisini tatmin edici bilgiler ile cevaplamak gerektiği de ortadadır” diyen Bedii Onan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Oldukça zor olduğu ifade edilen bir sınav sonrası bazı şehirlerde bulunan bazı okullarda birden fazla birincinin çıkması duruma duyarlı kesimlerde kopya verilmesi ve şaibe iddialarını gündeme getirmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili savcılık birimlerinin duyarlılık göstererek hukuk devleti ilkesi, sınava katılan öğrencilerin emekleri, ailelerin beklentileri, kamu vicdanı adına harekete geçmesi hak, hukuk ve adalet kavramları adına bir gerekliliktir.

Geçmişte ülkemiz sınav sorularının çalınması, sınavlarda kopya verilmesi iddialarına şahit olmuş ve bahsi geçen iddialar da mahkemeler tarafından yapılan yargılamalar ile de tespit edilip karar altına alınmıştır. Geçmişten ders alınması gerektiği hâlde her sınav sonrası iddialar ve tartışmaların varlığı titiz bir sınav sürecinin devam ettirilmesi ve sınav güvenliğinin sağlanması Milli Eğitim Bakanlığı'nın asli görevidir.

Merkezi sistem ile yapılan sınavlarda şaibeli hususların neden bir türlü ortadan kaldırmak mümkün olmamıştır? Sınava giren öğrencilerin bir suistimal içinde olamayacağı da açıktır. Soruların sınavdan kısa bir süre sonra PDF formatında yayınlanması basit bir soru paylaşımı olarak görülmemelidir. Bu işlerin içinde kimler vardır? Niyet ve maksat nedir? Bu soruların cevaplarını da mutlaka bulmak önemlidir.

Milli Eğitim Bakanlığı’nda daha önce de sınavda başarılı olan öğretmenlerin yapılan mülakat sonunda hâk kaybına uğradıklarına dair tepkilere karşı Yusuf Tekin yine benzer bir şekilde duyarsız kalmış, mağdur olduklarını ifade eden öğretmenlerin tepki ve göz yaşlarına karşılık söylemlerinden vaz geçmemiş, taleplere karşı da karşı duruş göstermiştir. Yusuf Tekin yaptıkları her iş ve icraatın doğru ve hatasız olduğu düşüncesinden vaz geçmeli, sürece katkı sağlayıp, her türlü gerçeğin ortaya çıkarılmasına yardımcı olmalıdır. Sınav sonuçlarına dair tüm iddialar araştırılmalı, sınav sonuçlarına dair her türlü analiz ve sonuçlar kamuoyu ile de paylaşılması kamuoyunun tatmin edici bilgilere ulaşması konunun tüm taraflarını rahatlatacak, hâk yenmesi, haksız kazanımlar elde edilmesinin önüne geçilmesi de hukuk devleti adına bir mecburiyettir.” (Haber Merkezi)