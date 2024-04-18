Okul Sporları Bocce Küçükler İl birinciliğinde küçük erkeklerde Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu kızlarda ise Toki Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu şampiyon oldular.

12 okuldan 30 sporcunun mücadele ettiği il birinciliği Olimpik Yüzme Havuzu Bocce sahasında yapıldı.

Küçük kızlarda beş okul mücadele etti. Toki Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu beş maçınıda kazanarak şampiyon oldu.

Toki Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu Beyza Çelik, Zeynep Yücel, Elif Şahin, Elif Armutçu ve Sümeyye Armutçu’dan oluşan kadrosu ile mutlu sona ulaştı.

Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu Hatice Kübra Öztemiz, Azra Nazlı Torun, Aylin Arslan ve Rabia Esma Barandak’lı kadrosu ile üç galibiyet ve bir mağlubiyet aldı ve 3 puanla ikinci olurken Alaca İsmailli Ortaokulu Elanur Deve, Esra Duruöz, Semanur Deve ve Sıla Güler’li kadrosu ile iki galibiyet iki mağlubiyet aldı ve iki puanla üçüncü oldu.

Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu Simanur Kökçüoğlu. Nisa Su Taşkın ve Miray Koç’dan oluşan takımı ile bir galibiyet ve üç mağlubiyet alarak bir puanla dördüncülük kupasının sahibi oldu.

Altı okulun mücadele ettiği Erkeklerde ise Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu Süleyman Kayra Özbek, Hüseyin Mert ipek, Gazi Efe Ünsal ve Yiğit Celal Avcı’lı kadrosu ile beş maçınıda kazanarak şampiyon olurken Sungurlu Mustafa Kemal Ortaokulu İzzet Buğra Çetinkaya, Sait Şalış, Mustafa Çetinkaya ve Hasan Karaçam’lı kadrosu ile dört galibiyet ve bir mağlubiyet alarak 4 puanla ikinci olurken Alaca İsmailli Ortaokulu Emit Utku Deve, Baki Arslan, Barış Gül ve Muhammed Emin Gül’lü kadrosu ile iki galibiyet üç mağlubiyet alarak 2 puanla üçüncü TOKİ Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu Ali Osman Karademir, Mert Yetişgen ve Emir Kara’lı kadrosu ile aynı puanla dördüncülük kupasının sahibi oldu.