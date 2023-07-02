114 milyon 560 bin m3 depolama hacmine sahip olacak Kızlaryolu Barajı, Çorum’da 24 bin 555 dekar alanı sulayacak.

FİZİKİ %74,32 SEVİYESİNDE

Kızlaryolu Barajı için geri sayım başladı. Projede % 74,32 fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldı.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Temelden yüksekliği 91.5 metre olan, Baraj gövdesi inşaatında 1080 metre kotuna gelinmiş olup, kret kotumuz 1104,50 metredir. Bir yandan gövde inşaatı devam ederken, enjeksiyon imalatlarıda devam etmektedir. 1018 kotunda bulunan alt galeri ve T1, T2 tünellerinde bulunan 119 enjeksiyon kuyusundan imalatı tamamlanmıştır. Verilen 36 ek kuyunun 34’u tamamlanmış olup, toplamada 153 perde enjeksiyon kuyusu imalatı tamamlanmıştır.” dedi.

114,82 M3 SU DEPOLAYACAK

Temelden yüksekliği 91.5 metre olarak projelendirilen Kızlaryolu Barajı 114 milyon 560 bin m3 depolama hacmi ile 143 bin 860 dekar araziye can suyu verecek.

Çankırı’da 58 bin 660 dekar, Kastamonu’da 60 bin 645 dekar, Çorum’da 24 bin 555 dekar alan sulanacak. Ayrıca, 15 GWh/yıl enerji (5 MW kurulu güç) ile enerji faydası bulunuyor.

MİLLİ EKONOMİYE 288 MİLYON TL KATKI SAĞLANACAK

72 bin kişiye istihdam alanı oluşturacak projede milli ekonomiye 288 milyon TL katkı sağlanacak. Projenin 2023 yılı sonu itibari ile tamamlanması hedefleniyor. (Haber Merkezi)