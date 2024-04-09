Ahlatcı Çorum FK’nın Kocaelispor ile oynadığı zorlu maçı 7432 biletli taraftar izledi.

Kırmızı siyahlı takımın Kocaelispor maçını VİP tribününde 696, Protokol tribününde 17, misafir tribününde 365, kuzey kale arkasında 1790, güney kale arkasında 531, localarda 267, batı kapalı sağ tribününde 81, Batı kapalı sol tribününde 125, maraton tribününde ise 2983 olmak üzere toplam 7432 biletli taraftar Çorum FK- Kocaelispor maçını tribünden izledi.

Bu rakam kırmızı siyahlı takımın bu sezonki iç saha maçlarındaki en yüksek taraftar sayısı oldu.