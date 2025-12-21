Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı Salur Mahallesi'nde bir insansız hava aracı (İHA) boş araziye düştü.

Henüz kime ait olduğu belirlenemeyen İHA'nın düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak İHA üzerinde inceleme yaptı.

TEKNİK İNCELEME İÇİN ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Rus menşeli olup olmadığı henüz netleşmeyen insansız hava aracı, detaylı teknik inceleme yapılmak üzere Ankara'ya gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

"ÜZERİNDE YAZI, BAYRAK VEYA AMBLEM YOKTU"

Salur Mahallesi Muhtarı Alaattin Öncel, "Geçtiğimiz hafta mahalle sakinleri, buğday tarlalarından gelen sinyal sesinden şüphelenerek bir İHA buldu. İHA'nın arıza nedeniyle düştüğünden şüphelendik ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdik. Paraşütü açılmış halde duran İHA'yı jandarma ekipleri inceledi. İHA üzerinde özel eğitimli köpekler bomba aradı. Sonunda üzerinde herhangi bir yazı, bayrak ve amblem olmayan İHA'yı incelemek üzere Ankara'ya götürdüler" dedi.

İZMİT'TE DÜŞEN İHA RUSYA'YA AİT

Öte yandan; geçtiğimiz günlerde Karadeniz üzerinden Türk hava sahasına giren bir İHA, Ankara semalarında F-16'larla vurularak düşürülmüştü. Dün ise Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kırsal alana bir İHA düştü. İçişleri Bakanlığı, düşen İHA'nın Rus menşeili olduğunu açıkladı.