Akkent Mahallesi’nde komşular arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

TOKİ 4. Cadde üzerinde meydana gelen olayda, Hayrettin B. (55) ile komşusu Hamdi H.O. (23) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçak ve satırların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada Hayrettin B., Hamdi H.O. ve Can M.Y. (13) kesici aletlerle çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.