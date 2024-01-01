Çorum'un Alaca ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil takla atarak tarlaya uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca - Baydiğin yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cengizhan C.(24) yönetimindeki 66 ADB 419 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp tarlaya uçtu.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazanın şiddeti ile yaralanan otomobil sürücüsü Cengizhan C. ile araçta yolcu olarak bulunan Zafer C.(23) ve Hüdayi C.(17) olay yerine gelen ambulansla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili olarak başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi.