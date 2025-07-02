Niğde Gazozu ile Çorum Gazozu arasındaki rekabet farklı bir boyuta taşındı.

Geçtiğimiz günlerde Çorum Belediyesi ile Niğde Belediyesi arasında gazoz atışması sosyal medyada gündem olmuştu.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, gazoz atışmasını farklı bir boyuta taşıyarak, Güney Kore Kimhe Belediye Başkanı Hong Tae-Yong ile birlikte 'Squid Game' temalı Çorum gazozu videosunu paylaştı.

Güney Koreli başkan Çorum gazozunun beğenirken, Niğde Belediyesi'nin bu videoya ne cevap vereceği ise merak konusu.