Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Yaz Kur’an Kursları başladı.

2025 Yılı Yaz Kur’an Kursları ilimizde, tüm camiler, Kur’an Kursları ve Diyanet Gençlik Merkezlerinde geleceğin teminatı çocukların yoğun ilgisi ile başladı.

İl Müftü Vekili Yasin Baykal, Yaz Kur’an Kursu’na başlayan çocukları ilk derslerinde ziyaret ederek başarı dileklerini iletti.

Ziyarette İl Müftü Yardımcısı Yıldız Üveyik ve Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Sani Soytürk de yer aldı.

Tüm camiler, Kur’an Kursları ve Diyanet Gençlik Merkezlerinde 7 Temmuz 2025 tarihine kadar kayıtları devam edecek olan 2025 Yılı Yaz Kur’an Kursları 15 Ağustos 2025 tarihine kadar devam edecek.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım da yayınladığı mesajda Yaz Kur’an Kursları’nın açılışı nedeni ile tüm mesai arkadaşlarına ve öğrencilere başarılar dileyerek kursların hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ettiğini dile getirdi.

Kurslarda Kur’an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler, İtikad, İbadet, Siyer ve Ahlak derslerinin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerle çocuk ve gençlerin yaz tatillerini verimli geçirmeleri hedefleniyor.

Camiler, Kur’an Kursları ve müftülükler tarafından uygun görülen diğer mekanlarda 4-6 yaş grubu çocuklardan, 7-14 ve 15-22 yaş arası gençlere kadar çeşitli yaş guruplarına yönelik Kur’an eğitimleri düzenlenecek.

4-6 yaş ve 7-14 yaş grubu öğrenciler için yarım gün ve tam gün; 10-18 yaş aralığındaki öğrencilere yönelik ise gündüzlü ve yatılı kurslar imkanlar ölçüsünde gerçekleştirilecek.