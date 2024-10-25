29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Korfbol Cumhuriyet Kupasında gençlerde Bilgi Koleji yıldızlarda ise Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu şampiyon oldu.

Korfbol Cumhuriyet Kupasında yıldızlarda ve gençler kategorilerinde dörder okul mücadele etti.

Tevfik Kış Spor Salonu’nda tek devreli lig sistemine göre oynanan maçlar sonunda gençler kategorisinde tüm maçlarını kazanan Bilgi Koleji şampiyon olurken Spor Lisesi ikinci, Doğa Koleji üçüncü Bahçeşehir Koleji takımı ise dördüncülük kupasının sahibi oldu.

Yıldızlar kategorisinde ise Dr. Sadık ahmet Ortaokulu tüm açlarını kazanarak birinciliği alırken Bahçeşehir Koleji takımı ikinci , Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu üçüncü Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu ise dördüncülük kupasını aldı.

Turnuvada son maçların ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa sponculara ise katılım belgeleri verildi.