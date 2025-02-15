Çorum'da seyir halindeyken alevlere teslim olan hafif ticari araç kullanılmaz hale geldi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, Çorum- Samsun karayolu Sıklık mevkiinde meydana geldi.

288022611 1739563331Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan S.O. idaresindeki 55 ACG 795 plakalıhafif ticari aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü aracı yol kenarında durdurdu. Araçta bulunan 4 kişi yangın tüpü ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. Çabalarında başarısız olan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

288022608 1739563329İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gele ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken hafif ticari araç kullanılmaz hale geldi.

Editör: İhlas Haber Ajansı