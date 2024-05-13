Pazar günü Boluspor ile Ahlatcı Çorum Fk arasındaki maçta kırmızı siyahlı takım saha içi hariç her tarafta Boluspor görevlileri ve teraftarları tarafından sözlü ve fiili tacizde bulunuldu.

Maçın ilk dakikasından itibaren tribünde başlayan taciz saha kenarında da devam etti. İlk olarak yedek kulübesinden ısınmak için kale arkasına giden Çorum FK futbolcularına burda yaka kartı ile saha içinde bulunan bir şahsın sözlü saldırısı sonucu ortam gerildi. Taraftarlarınde sahaya yabancı madde atarak olayı büyütmesi üzerine araya Emniyet güçleri girdi. Bu gerilimin artması üzerine Çorum FK futbolcuları ısınmak için başka bölgeye alındı.

Bu gerilimin ardından Çorum FK başkanı Oğuzhan Yalçın ve diğer yöneticilerin maçı izlediği bölümün önünde yine yaka kartı olan birisi küfürlü konuşunca Başkan Yalçın buna tepki gösterdi. Bu gerilime tribünden de katılanlar oldu ve maçı izlemek için gelen Erkan Kaş ve Sadık Arda’nın nişanlılarına yapılan taciz ve başlarına gelen bir çakmak nedeni ile büyük panik yaşadılar ve göz yaşlarına boğuldular.

Başkan Oğuzhan Yalçın diğer yöneticiler ve kulüp müdürü Özgür Yıldırım devreye girdi ve iki bayanı bulundukları yerden alarak Emniyet tarafından oluşturulan güvenli bir alana getirildi.

Bu yaşananlara Başkan Oğuzhan Yalçın Boluspor yöneticileri ve Emniyet Amirlerine yaşadıkları bu sıkıntılar nedeni ile tepkisini dile getirerek gerekli tedbirin alınmasını istedi. Abartılı şekilde Emniyet mensubu tribünü çıkanca bu kez maç izleme fırsatı kalmayan Çorum FK yöneticileri haklı olarak bunada tepki gösterdiler.

Maç boyunca yaşanan bu gerilim uzatma dakikalarında gelen Boluspor golü ev kırmızı beyazlılarınplay-off’a yükselme sevinci ile bitti ve kırmızı siyahlı kulüp yönetim ve diğer taraftarları sağlıklı bir şekilde staddan ayrıldılar.