İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, Ramazan ayında da köyleri ziyaretlerine devam ediyor.

Önceki akşam İnalözü grup yolu üzerinde bulunan köy muhtarlarının daveti üzerine iftarını Şendere köyünde muhtarlarla açan Başkan Temur, dünki iftar programında da İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa Akpınar, Mehmet İpek ve Fatih Balcıoğlu ile birlikte, Sapa Köyü Muhtarı Özdogan Köse, Evcikuzkışla köyü muhtarı Mustafa Aktaş, Elicek köyü muhtarı Abdülbaki Gündoğar, Balımsultan köyü muhtarı Ferdi Kamircan, Deniz köyü muhtarı Fuat Yıldırım, Kiranlık köyü muhtarı Haydar Karan, Ertuğrul köyü muhtarı Umut Çağrı Elmas, Kalehisar köyü muhtarı Resul Uysal, Çayhatap köyü muhtarı Safa Biçer, Türkler köyü muhtarı Hüseyin Çetin, Hamamlı çay köyü muhtarı Bekir Söylemez, Kınık köyü muhtarı Celal Türkmen, Babaoğlu Köyü muhtarı Hasan Gülbasan, El köyü muhtarı Mutlu Taşdemir, Mislerovacığı köyü muhtarı Mehmet Ali Balkız, Tarhan köyü muhtarı Bektaş Koçoğlu, Büyük Gülücek Köyü Muhtarı Mehmet Özcan, Yenice köyü Muhtarı Sami Zavar, Serban köyü muhtarı Ferhat Keser, Bektaşoğlu köyü muhtarı Kadriye Balat, Hankozlusu köyü muhtarı Hüseyin Özdemir ve Hamdiköy muhtarı Abdullah Ersoy ile iftar programında biraraya gelen Başkan Temur, muhtarlarla hem sohbet etti hem de yapılacak hizmetler hakkında istişarelerde bulundu.

Temur, “Demokrasimizin Temel Taşı en önemli görevlerden birisini icra eden değerli muhtarlarımızdan Allah razı Olsun. Bölgemizde tüm muhtarlarımıza hizmet edecek dokunuşları yapmaya devam edeceğiz inşallah.” dedi.