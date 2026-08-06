Tarımsal üretimde en çok konuşulan maliyetler mazot, gübre ve işçiliktir. Konuşulmayan bir maliyet daha var: ilçeye gidip gelmek.

Bir imza için yarım gün, eksik çıkan bir belge için ertesi gün bir yarım gün daha. Hasat döneminde bu yarım günlerin toplamı, çoğu üreticinin fark ettiğinden büyük bir rakam tutar.

Kayıt sistemine giriş biraz kolaylaştı

Bu tabloda ilk gerçek değişiklik çiftçi kayıtlarında yaşandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularının e-Devlet üzerinden alınmaya başladığını duyurdu ve Bakanlığın kendi açıklamasına göre uygulamanın başlangıcından itibaren ilk 48 saatte 43 bin 317 başvuru yapıldı ve 53 bin 40 ÇKS belgesi oluşturuldu.

Süreç şöyle işliyor: üretici e-Devlet Kapısı'na kendi kimlik bilgileri ve şifresiyle giriyor, arama kısmına ÇKS yazıyor ve başvurusunu tamamlıyor. Tamamlanan başvurular ise İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin değerlendirme aşamasına geçiyor.

Buradaki kritik nokta şu: başvurunun dijital olması, ekindeki belgelerin de hazır olduğu anlamına gelmiyor. Sistem sizden tapu, kira sözleşmesi ya da taahhütname isteyebiliyor ve o belgeler hâlâ kâğıt dünyasından geliyor.

Bu yazı genel bilgi amaçlıdır. Başvuru takvimi ve istenen evrak yıldan yıla değişebildiği için, güncel şartları il veya ilçe müdürlüğünün duyurusundan teyit etmek gerekir.

Muhtar onayı ile noter onayı arasındaki fark

Kırsalda en sık karıştırılan noktalardan biri, hangi belgenin nerede onaylanacağı.

Bazı işlemlerde muhtar onayı yeterlidir, bazılarında noter şart koşulur ve bu ayrım genellikle arazi büyüklüğüne ya da belgenin sunulacağı kuruma göre değişir. Yanlış makamda onaylatılan bir belge, başvuru aşamasında geri döner ve aradan geçen süre bazen başvuru takvimini kaçırmaya yol açar.

Belgeyi hazırlamadan önce hangi onayın istendiğini ilçe müdürlüğüne ya da ilgili kuruma tek bir telefonla sormak, iki ayrı yolculuğu tek yolculuğa indirir. Bu soru basit görünse de, en çok zaman kaybettiren hataların önüne geçen soru budur.

Tarımda en çok tartışılan kâğıt: kira sözleşmesi

Arazi kendi tapunuzdaysa iş görece basit. Kiralık arazide ise sözleşme her yıl gündeme gelir ve genellikle son haftaya kalır.

Sorun sözleşmenin yapılması değil, tarafların bir araya gelmesidir. Arazi sahibi çoğu zaman köyde değildir; İstanbul'da, Almanya'da ya da başka bir ilde yaşayan mirasçılardan biridir. Kâğıdı ona ulaştırıp imzalı halini geri almak, sezonun en sinir bozucu işlerinden biri olur.

Bir de mirasçı sayısı fazlaysa aynı belgeyi beş ayrı şehre göndermek gerekir.

Kâğıdı yolculuğa çıkarmadan imzalatmak

Bu noktada pratik bir çözüm var ve giderek yaygınlaşıyor. Sözleşme metnini PDF olarak hazırlayıp taraflara göndermek, herkesin kendi telefonundan imzalayıp geri yollaması.

Kurulum gerektirmeyen bir pdf imza ekleme aracıyla belge açılıyor, imza doğru alana yerleştiriliyor ve imzalı dosya indirilip gönderiliyor. Almanya'daki bir mirasçı için bu, kargo beklemek yerine on dakikalık bir iş demek.

Burada dürüst olmak gerekiyor: bu şekilde atılan imza, mevzuatın elle atılan imzayla eşdeğer saydığı nitelikli elektronik imza değildir. Resmi kuruma sunulacak, noter onayı ya da belirli bir şekil şartı aranan sözleşmelerde bu yöntem yeterli olmayabilir. Karşılıklı güvene dayanan ön mutabakat ve taraflar arasında saklanacak nüshalar içinse fazlasıyla işlevseldir.

Ortakçılıkta sözlü anlaşmanın bedeli

Kırsalda pek çok ilişki hâlâ sözle yürür. Ortakçılık, yarıcılık, hasat işçiliği ve makine kiralaması genellikle bir el sıkışmayla kurulur.

Bu, taraflar arasında sorun çıkmadığı sürece işler. Sorun çıktığında ise kimin ne oranda hak sahibi olduğu, masrafların nasıl paylaşılacağı ve zararın kime ait olduğu tartışma konusu olur. Aynı köyde yıllarca süren husumetlerin başlangıcı çoğu zaman budur.

Tek sayfalık, taraf isimleri, oran, süre ve masraf paylaşımını içeren bir metin bu riskin büyük bölümünü ortadan kaldırır. Uzun bir hukuki metne gerek yok; net ve imzalı olması yeterli.

Kooperatif ve birlik yazışmaları

Üretici birlikleri, sulama kooperatifleri ve tarım kredi kooperatifleriyle yürüyen yazışmalar da ayrı bir yığın oluşturur. Üyelik belgeleri, vekaletnameler, genel kurul çağrıları, ürün teslim tutanakları.

Kooperatiflerin çoğu evrakı elden toplar ve bu, üyelerin belirli günlerde merkeze gitmesini gerektirir. Belgenin dijital gönderilip gönderilemeyeceğini sormak basit bir soru ve cevabı giderek daha sık evet oluyor.

Sormadan varsayıma göre hareket etmek, gereksiz yere yola çıkmak demek.

Nüsha kimde duruyor

Kırsalda sık rastlanan bir durum: sözleşme yapılıyor, tek nüsha hazırlanıyor ve o nüsha taraflardan birinde kalıyor.

İki tarafta da aynı belgenin bulunması, anlaşmazlık halinde tartışmayı en baştan bitirir. Dijital ortamda bu zaten kendiliğinden çözülür, çünkü dosya her iki tarafta da durur.

Kâğıt kullanılıyorsa da imzalı belgenin fotoğrafını çekip kendinize göndermek yeterlidir. Maliyeti yok, faydası bir uyuşmazlıkta ortaya çıkar.

Bağlantının zayıf olduğu yerde çalışmak

Bütün bu önerilerin bir sınırı var: tarlada internet çoğu zaman zayıftır.

Pratik yöntem, belgeleri evde ya da kasabada indirip telefona kaydetmek ve tarlada çevrimdışı açabilmek. İmzalama işlemini de bağlantının olduğu yerde yapmak, sahada dosya yükleme derdinden kurtarır.

Bir de dosya boyutu meselesi var. Tapu fotoğrafı gibi büyük görselleri sıkıştırmadan göndermek, zayıf bağlantıda dakikalar sürer ve yarıda kesilir.

Yaşlı üreticiler ve okuma güçlüğü

Kırsal nüfusun önemli bir bölümü ileri yaşta ve ekranda küçük punto okumakta zorlanıyor. Dijital çözümleri anlatırken bu gerçeği atlamak, çözümü kâğıt üzerinde bırakır.

Pratik iki öneri var. Birincisi, gönderilen PDF'in yazı boyutunun makul olması; taranmış ve küçültülmüş bir belge telefonda okunmaz. İkincisi, imzalanacak yerin belgede açıkça işaretlenmiş olması, böylece kişi neyi nereye atacağını aramaz.

Aile içinde genç bir üyenin işlemi yürütmesi de yaygın bir çözüm. Burada dikkat edilecek nokta, belgeyi imzalayan kişinin gerçekten belge sahibi olması. Bir başkasının yerine imza atmak, o kişi razı olsa bile geçerli bir vekalet olmadan sonuç doğurmaz.

Bir kez düzen kurmak, her yıl kazanmak

Tarımsal evrakın büyük bölümü her yıl tekrar eder. Aynı kira sözleşmesi, aynı ortakçılık metni, aynı başvuru ekleri.

Bunları bir kez düzgün hazırlayıp telefonda ya da bilgisayarda tek bir klasörde tutmak, ertesi yıl aynı işi sıfırdan yapmayı gereksiz kılar. Metinde yalnızca tarih ve rakamlar değişir.

Yarım günlük ilçe yolculuklarının çoğu, bu düzenin kurulmamış olmasından kaynaklanıyor. Bir akşam ayırmak, sezon boyunca birkaç günü geri kazandırıyor.