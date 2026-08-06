"Türkiye'nin Veri Haritası" tarafından Temmuz 2026 dönemine ilişkin hazırlanan son kamuoyu araştırmasında, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Yeni Parti'yi veto etmesi durumunda oluşacak olası oy dağılımı incelendi. CATI yöntemiyle gerçekleştirilen ankette AK Parti yüzde 27,8 ile birinci sırada yer aldı.

"YSK YENİ PARTİ'Yİ VETO EDERSE..." SENARYOSU

Kamuoyu araştırma kuruluşu "Türkiye'nin Veri Haritası", Temmuz 2026 raporunda seçmenlere "Bu pazar genel seçim olsa oyunu kime verirsin?" sorusunu yöneltti. YSK'nın Yeni Parti'nin seçime girme yeterliliğine onay vermemesi senaryosu üzerinden yapılan ölçümde partilerin oy oranları şu şekilde sıralandı:

AK Parti: %27,8

Dem Parti : %15,8

İyi Parti : %14,9

MHP: %8,5

CHP: %7,8

ZAFER Partisi: %7,5

TİP: %4,2

Yeniden Refah Partisi: %4,0

Anahtar Parti: %3,4

YENİ YOL (SP & DEVA): %2,2

BBP: %1,3

HÜDA PAR: %0,6

DP: %0,6

BTP: %0,5

Diğerleri: %0,9

ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ VE METODOLOJİSİ

Temmuz ayı raporuna ait araştırmanın künye bilgileri ve çalışma detayları ise şu şekilde paylaşıldı:

Araştırma Tarihi: 25 - 29 Temmuz 2026

Örneklem: 1.720 kişi

Saha Yöntemi: CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Anketi)

Finansman: Bireysel aboneliklerin katılım payları

ÖZEL'İN DOKUNULMAZLIĞI TEHLİKEDE

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında, "zincirleme şekilde rüşvet almak" iddiasıyla fezleke düzenleyip Adalet Bakanlığına gönderdi. Fezlekede Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Özel'in, sahip olduğu nüfuz ve yetkiyi kötüye kullanarak 31 Mart 2024'te yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Muhittin Böcek'in Antalya Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak gösterilmesini sağlamak amacıyla Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'ten değişik tarihlerde doğrudan veya Ağbaba'nın aracılığıyla menfaat temin ettiği belirtildi.

Özel'in, görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan da 4-5 Kasım 2023'te yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı'nda kullanılmak üzere değişik tarihlerde maddi menfaat temin ettiğinin anlaşıldığı vurgulanan açıklamada, Ağbaba'nın da Özel'in talimatıyla Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'ten belediye başkanlığı adaylığı için farklı tutarlarda menfaat temin ettiği kaydedildi.