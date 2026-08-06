Şair ve yazar Rasim Kavlak (65), merkeze bağlı Çobandivan köyünde meydana gelen traktör kazasında hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre Kavlak, köyde tarlada çalıştığı sırada traktörün altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kavlak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Edebiyat alanındaki çalışmalarıyla tanınan Rasim Kavlak, kendisine ait 3 şiir kitabı ve 1 roman yayımlarken, ayrıca 11 antolojiye de imza atmıştı.
Rasim Kavlak’ın cenazesinin 7 Ağustos 2026 Cuma günü Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenecek Hakka yürüme erkanının ardından Çobandivan Köyü’nde toprağa verileceği öğrenildi.
Olayla ilgili ise inceleme başlatıldı.