FATİH BATTAR

YEDAŞ, Çorum Bölge Koordinatörü Bahadır Tanrıverdi, İl Genel Meclis toplantısında meclis üyelerine YEDAŞ çalışmaları ve yatırımları hakkında bilgi verdi.

Türkiye’de 21 tane elektrik dağıtım şirketi olduğunu belirten Tanrıverdi, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından memnuniyet anketinde Çorum, Samsun, Ordu, Amasya ve Sinop illerinin elektrik dağıtımını yapan YEDAŞ’ın Türkiye’de memnuniyet oranı en yüksek dağıtım şirketlerinden biri olduğunu söyledi.

ÇORUM’DA MEMNUNİYET ORANI YÜZDE 79

Çorum’da YEDAŞ’tan memnuniyet oranının yüzde 79 olduğunu dile getiren Tanrıverdi, Çorum merkezde genel olarak bir sıkıntı yaşanmadığını ancak kırsal bölgelerde genel anlamda sıkıntı olduğunu anlattı.

Eski elektrik direklerinden kendilerinin de muzdarip olduğunu aktaran Tanrıverdi, eskiyen direkler yüzünden personelin de sıkıntı yaşadığını söyledi.

İl Genel Meclis üyeleri de genel olarak köylerde elektrik kesintisi sıkıntısı yaşandığını belirterek, kırsal kesimde yaşayan vatandaşların YEDAŞ’tan şikayetçi olduğunu aktardı.

YEDAŞ Çorum Bölge Koordinatörü Bahadır Tanrıverdi de sorunların çözülmesi gerekli notları aldıklarını ancak bu konunun bir bütçe meselesi olduğunu ayrıca 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen depremden dolayı YEDAŞ olarak deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürdüklerini bu yüzden bir takım eksiklikler olabileceğini ifade etti.