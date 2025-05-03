İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, ilçeye bağlı Çavuşoğlu ve Örübağ köylerini ziyaret etti.

Köy muhtarlarından köylerinin durumu hakkında bilgi alan Kaymakam Polat, vatandaşlarla sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi.

Örübağ köyünde yapımı devam eden su deposu inşaatını inceleyen Polat, firma yetkililerinden bilgi aldı.

Kaymakam Polat'a, Kaymakam adayı Fatih Gürbüz, İlçe Jandarma Komutanı J. Üsteğmen Hakan Güven, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Karaslan, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Mehmet Gürbüz ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Seydi Tabur eşlik etti.