Devre arası transfer döneminin en hızlı kulübü Küçükçekmece Sinopspor oldu.

Devre arısında kadrosunu güçlendirmek isteyen Küçükçekmece Sinopspor’un 7 transferinden üçü Ahlatcı Çorum FK futbolcuları.

Küçükçekmece Sinopspor ile ikinci yarıda kadrosuna kattığı Ahlatcı Çorum FK futbolcusu ve kiralık olarak Batman Petrolspor’dan alınan Eren Karadağ.

Kırmızı siyahlı takımda geçtiğimiz sezonlarda forma giyen Esenler Erokspor’dan Yusuf Akyel ile yine daha önce Çorum FK formasını giyen Muhammed Rıdvan Özdemir de imza attı.