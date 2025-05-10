Okul Sporları Küçükler Türkiye Güreş Şampiyonasında Çorumlu güreşciler bir altın üç bronz madalya kazandılar.

7-9 Mayıs tarihleri arasında Düzce’de yapılan Okul Sporları Küçükler Güreş Türkiye Şampiyonasında 48 kiloda Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Berkay Gözübüyüklü tüm rakiplerini yenerek sıkletinde şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu.

30 kiloda Necmeddin Erbakan İmam Hatip Ortaokulundan Abdullah Emin Yıldırım, 52 kiloda 23 Nisan Ortaokulundan Rüzgar Severcan ve 90 kiloda Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’ndan Baki Eren orhangazi ise üçüncü olarak branz madalyanın sahibi oldular.