KYK Yurt Lig Türkile finalleri Düzce’de bugün başlıyor.

Türkiye finallerinde mücadele edecek Çorum KYK takımı dün öğlen saatlerinde Düzce’ye hareket etti.

Dün akşam yapılan teknik toplantı sonrası bugün oynanacak maçlarla başlayacak Yurt Lig Türkiye finallerinde Çorum ile birlikte Mersin, Bayburt, Diyarbakır, Elazığ, İzmir, Yozgat ve Edirne KYK takımları mücadele edecek.

Çekilen kura sonunda sekiz takım dörderli iki gruba ayrılacak ve gruplarda tek devreli maçlar sonunda ilk iki sırayı alan takımlar yarı finale yükselecek.

Çorum KYK futbol takımı antrenörü Yunus Emre Ergin hedeflerinin yarı final oynayarak Çorum’a kupa ile dönmek olduğunu söyledi.