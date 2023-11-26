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İşletmeciliğini Odyometrist Enes Karakaya’nın yaptığı “Kule İşitme Cihazları” kuruluşunun 2’nci yıl dönümüne özel yüzde 25 indirim yaptı.

Yeniyol Mahallesi Hürriyet Meydanı Numara 17(Saat Kulesi karşısı) adresinde hizmet veren Kule İşitme Cihazları, işletmelerinde her işitme kaybına ve çınlamaya uygun işitme cihazları bulunduğunu belirterek, cihazlarının 2 yıl garantisi olduğunu ve ömür boyu ücretsiz bakım ve onarım hizmeti verdiklerini söyledi.

Enes Karakaya ayrıca, işitme cihazları ile doğrudan bluetooth özellikli telefonlara bağlanabilme ve görüşme yapabilme imkânı olduğunu da ifade etti.

Karakaya, ayrıca kuruluş yıl dönümlerine özel yüzde 25 indirim yaptıklarını belirtti.