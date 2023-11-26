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AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, koordinatörü olduğu Yalova'da yapılacak olan temayül yoklaması için çalışmaları yerinde inceledi.

AK Parti'nin 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için aday belirlemedeki önemli kriterlerden temayül yoklaması sürecini yönetecek komisyonların oluşturulduğunu açıklayan Ahlatcı, “Temayül yoklamasının şeffaf ve tarafsız bir şekilde yapılması için her ilde komisyonlar oluşturuldu. Komisyonlarda Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ile milletvekilleri bulunmaktadır” dedi.

Yalova'da yapılacak temayül yoklaması için yapılan çalışmaları yakından takip eden milletvekili Ahlatcı, temayül yoklamasının sorunsuz tamamlanması için İl teşkilatı ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Temayül'ün yapılacağı salona giderek yapılan son hazırlıkları yerinde inceleyen Milletvekili Ahlatcı, çalışmalara katılan tüm teşkilat üyelerine teşekkür etti.(Haber Merkezi)