Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı için AK Parti, Meclis'ten seçim kararı çıkarmayı planlıyor. 360 milletvekilinin desteğini gerektiren Meclis'ten seçim kararı çıkarma planında MHP ve DEM Parti'nin desteği kritik rol oynayabilir. Adaylık tartışmaları için henüz erken olduğunu belirten AK Parti kaynakları, tartışmanın 2027 yılına başlayabileceğini ifade ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yeniden aday olmak gibi bir derdim yok" açıklaması, siyasi arenada yeni bir tartışma dalgası başlattı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin, yeni yüzyılın yol haritasını çizen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok ihtiyacı olduğu tartışmasız bir tarih ve hayat gerçeğidir" derken, Ak Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı için hazırlıklarına hız verdiği öğrenildi.

MECLİS'TEN SEÇİM KARARI ÇIKARILMASI DÜŞÜNÜLÜYOR

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; AK Parti yetkilileri, Erdoğan'ın üçüncü kez aday olabilmesi için anayasa değişikliği yerine Meclis'ten seçim kararı çıkarmanın daha uygun bir yol olduğunu düşünüyor. Erdoğan'ın açıklamalarının, aday olmayacağı anlamına gelmediği de vurgulanıyor. Adaylık tartışmaları için takvimin henüz erken olduğunu belirten AK Parti kaynakları, bu tartışmaların 2027 yılına başlayabileceğini ifade ediyor.

360 VEKİL GEREKİYOR

Meclis'ten seçim kararı çıkarabilmek için üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu (360 milletvekili) gerekiyor. Anayasaya göre ülkeyi seçime Cumhurbaşkanı ve TBMM götürebiliyor. Buna göre 2028'de seçimlerin yenilenmesi kararı TBMM tarafından alınırsa, Erdoğan bir kez daha Cumhurbaşkanlığına aday olabilecek. Ancak, seçimlerin yenilenmesi kararını Cumhurbaşkanı verirse, Erdoğan'ın üçüncü kez adaylık hakkı bulunmuyor.

MHP VE DEM PARTİ'NİN DESTEĞİ KRİTİK

Mevcut sandalye dağılımı dikkate alındığında, bugünkü şartlarda Cumhur İttifakı'nın milletvekili sayısı, TBMM'nin seçimleri yenilenmesi kararı için gerekli olan beşte üç çoğunluğa yetmiyor. Ancak AK Parti, bu konu gündeme geldiğinde hiçbir partinin seçimden kaçamayacağına inanıyor. Ayrıca DEM Parti ile yürütülen Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşması ile birlikte seçim kararının bu partinin desteği ile çıkarılabileceği belirtiliyor.

YENİ SİSTEMDE 2. DÖNEMİ

Erdoğan ilk defa halk oyuyla yapılan seçimlerde 2014'te cumhurbaşkanı oldu. 2017'de Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne geçildi. 24 Haziran 2018 ve 28 Mayıs 2023'te yapılan seçimlerde cumhurbaşkanı seçildi. Böylece anayasaya göre Erdoğan, iki dönemlik görev süresini 2028 yılında tamamlamış olacak.