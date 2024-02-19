1. Amatör Küme’de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Kargıserispor, HE Kültürspor deplasmanından 4-1 mağlubiyet ile dönerek ligde kalma umutlarını iyice azalttı.

İtfaiye sahasında oynanan maçın ilk dakikaları karşılıklı ataklarla geçerken devrenin son dakikalarında Arda’nın attığı golle Kültürspor ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarının başında Eyüp ile skoru 2-0 yapan Kültürspor rakibinin direncini ve umutlarını kırdı. Arda ile farkı üçe çıkaran ev sahibi takım Muhammet Baran ile 4-0 öne geçti. Son dakikalarda Kargıserispor’un Şafak ile bulduğu gol maçın skorunu belirledi: 4-1. Son bölümde iki takımdan Umutcan ve Bilal kırmızı kartla oyun dışında kaldılar.

Bu sonuçla Kültürspor takımı 18 puana yükseldi ve üçüncü sıraya yükselirken Kargıserispor 11 puanla düşme hattında kaldı.