Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kurumlar arası Erkekler Voleybol turnuvasında şampiyonluğu Bayat Kaymakamlığı takımı kazandı. Final maçında Sungurlu Cezaevi’ni 3-0 yenen Bayat Kaymakamlığı turnuvanın şampiyonu oldu.

On takımın mücadele ettiği Kurumlar arası Erkekler Voleybol turnuvasında grup maçları sonunda çapraz olarak oynanan yarı final maçlarını kazanan iki takım Bayat Kaymakamlığı ve Sungurlu Cezaevi takımları finalde karşılaştı.

Final maçınada ilk set zorlu bir mücadeleye sahne oldu ve Bayat Kaymakamlığı hücumdaki etkili oyunu ile seti 25-22 kazanarak maçta 1-0 üstünlüğü yakaladı.

İkinci sette rakibinin direncini erken kıran Bayat Kaymakamlığı bu seti 25-16 kazanarak 2-0 öne geçti. Üçüncü sette Sungurlu Cezaevi takımı maça ortak olmak için mücadele etti ancak Bayat Kaymakamlığı rakibine bu fırsatı vermedi ve seti 25-22 maçıda 3-0 kazanarak turnuvanan şampiyonu olarak ilimizi gruplarda temsil etmeye hak kazandı.