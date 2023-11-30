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Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Merkezi Derslik Binası ikmal inşaatı yer teslimi yapıldı.

2014 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak ihale edilen ve yapılan revizyon ile Merkezi Derslik binasına dönüştürülen yapının ikmal inşaatı için yüklenici firmaya yer teslimi gerçekleştirildi.

Fiziki kapasitesi 22 bin 200 metrekareye çıkacak

2014 yılında 20 bin metrekare fiziki kapasite ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak ihale edilen ve 2020 yılına kadar yüzde 35’lik fiziki gerçekleşme sağlanan bina inşaatı, master planda yapılan revizyon ile Merkezi Derslik olarak belirlendi ve fiziki alana 2 bin 200 metrekare daha ilave yapıldı.

İlk etapta 3 fakülte ve 1 meslek yüksekokuluna ev sahipliği yapacak

Yapılan revizyon ile Merkezi Derslik binasına dönüştürülen yapı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna ev sahipliği yapacak.

Amfiler ve amifi tipi dersliklerin de yer alacağı binanın yapım işinin yanı sıra altyapı entegrasyonu ve bölgesel altyapı süreçleri de tamamlanmış olacak.

Rektör Prof. Dr. Öztürk: “Başlamış ve yarım kalmış bir yer olmaması adına atılmış büyük bir adım olarak hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum”

Toplantıda konuşan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, gelinen noktada kampüste şuan ki yatırım planları dışında daha farklı çalışmaların da yapılacağını ifade ederek ileriye dönük sosyal tesislerin, kütüphanelerin de olacağını söyledi.

Eski adıyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, yeni adıyla ise Merkezi Derslik projesi olarak adlandırılan bina hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Öztürk, şunları söyledi:

“Strateji Bütçe Başkanlığımızda kabul edilen Merkezi Derslik projemizin ihalesini son üç dört aydır dikkatli ve özenli çalışmalarla bu noktaya getirdik. Yüklenicilerimiz daha önce yaptıkları üniversite ve diğer kamu yatırımları dışında birçok işi başarıyla tamamlayıp teslim etmiş yükleniciler. Artık ihale süreçlerini yasal ve hukuki olarak bütün adımları tamamlayarak imza aşamasına gelmiş durumdayız.

Merkezi Derslik binasında yıllardır özlemi çekilen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin yer alacağı bilgisini paylaşan Prof. Dr. Öztürk, şöyle devam etti:

“Bununla birlikte şuanda üniversitemizin aktif öğrenci itibari ile en kalabalık fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi. Sağlık kampüsü oluşuncaya kadar yeni binamızda misafir etmek üzere planlamamızı yapmış olduk. Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültemizi de merkezi derslik bağlamında burada ağırlayacağız. Bir diğer eklemede Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz. Sağlık Bilimleri Fakültemizle beraber aynı laboratuvar ortamlarını ve aynı ortak yapıyı kullandıkları için uyumlu bir şekilde güney kampüsümüzün adımları atılana kadar burada misafir etmiş olacağız. Gördüğümüz kadarıyla 20 binden 22 bin 500 metrekareye çıkan binamız, amfileriyle, ortak kullanım alanlarıyla ve laboratuvar alanıyla bu alanın en büyük yapısı olacak. Dolayısıyla Merkezi Derslik ibaresini de fazlasıyla hak ediyor.”

2006 yılında kurulan ve 17 yaşında genç bir üniversite olarak bir kampüs çehresini çoktandır hak ettiklerini ifade eden Rektör Öztürk, “Başlamış ve yarım kalmış bir yer olmaması adına atılmış büyük bir adım olarak hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İnşallah açılışta da sizlerle beraber kurdeleyi büyük bir gururla kesmeyi de Yüce Allah’tan niyaz ederek hayırlı olsun diyorum.” dedi.

Senato Toplantısı esnasında gerçekleştirilen programda Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Prof. Dr. Nurcan Baykam, yüklenici firma yetkilileri Veysel Tank, Harun Diken ve senato üyeleri yer aldı.