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İl Emniyet Müdürlüğü, şehirde asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, 22-29 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 2 bin 584 şahsın GBT kontrolü yapılırken,

4 aranan şahıs ise yakalandı.

Denetim ve uygulamalarda 2 adet ateşli silah, 39 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1 adet kesici-delici alet, 21 adet narkotik madde, 2 paket kaçak tütün ele geçirilirken, 872 araç kontrol edilerek, 37 araç sürücüsüne 67 bin 531 TL idari para cezası kesildi.