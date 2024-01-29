2019 yılında proje çalışmaları tamamlanarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 500 bin lira ödenek sağlanan Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Cami’nde çalışmalar başladı.

Yaklaşık 20 bin üniversite öğrencisinin bulunduğu Hitit Üniversitesi'nde, Kuzey Kampüsü'ne yapılması planlanan cami için geçtiğimiz günlerde Valilik’te Teknik Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirilmişti.

Toplantıya Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığındaki toplantıda Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, İl Müftüsü Muharrem Biçer ve Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak katılmıştı.

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Kuzey Kampüsü Cami inşaatında ilk çalışmalar başlatıldı.

Hayırseverlerin desteği de alınarak kampüs camisinin tamamlanması hedefleniyor.