5 bin nüfuslu ilçede noter hizmeti başladı

Çorum'un Laçin ilçesinde yeni kurulan noterlik, hizmet vermeye başladı.

Adalet Bakanlığınca, ülke genelinde noter olmayan 45 il merkezine bağlı 78 ilçede noterlik kuruldu.

Laçin Kaymakamlığı binasında kurulan noterlik, vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Laçin Kaymakamı Pınar Uz ve Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez, Noter Ahmet Özdemir'i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

(AA)

Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2022, 17:39